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«За каждую ровную дорогу» поблагодарил псковский губернатор работников дорожного хозяйства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Сегодня дорожная отрасль Псковской области динамично развивается. Только в этом году в рамках нацпроекта будет приведено в порядок 172 километра дорог. Каждый житель области уже видит, как меняется дорожная инфраструктура региона, как много работ уже сделано, - отметил губернатор в своем инстаграм-аккаунте. - За каждым отремонтированным километром дороги – напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сообщение между городами и поселками. В нашем дорожном хозяйстве трудится около 3 тысяч человек. Сегодня мы говорим им искренние слова благодарности за каждую ровную дорогу, тротуар и восстановленный мост».

Михаил Ведерников поблагодарил работников отрасли за ответственность, трудолюбие и профессионализм, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания.