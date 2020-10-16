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Глава Псковского района поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 18 октября.

«От качества работы дорожных строителей зависит жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов, - отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте Псковского района. - Ваша работа сложна и ответственна, за каждым километром дороги — напряженный труд, от которого зависит безопасное передвижение. Поздравляю вас с профессиональным праздником».

Наталья Федорова пожелала работникам дорожной отрасли Псковского района крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии, семейного благополучия и дальнейших успехов в труде на благо жителей муниципалитета.