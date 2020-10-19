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В Пскове состоялась приемка обновленной улицы Петровской

В Пскове состоялась приемка обновленной улицы Петровской. Работы проводились на участке между улицей Коммунальной и Комсомольской площадью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ города.

Длина отрезка - 450 метров. На площади более 2 тыс. кв. метров рабочие отфрезеровали изношенное покрытие, выполнили устройство двух слоев асфальта, отрегулировали высоту и заменили крышки 4 люков.

Площадь тротуара составила около 1,4 тыс. кв. метров. Старый асфальт разобрали, сделали основание из щебня и заасфальтировали. Полностью заменили бортовой камень. В местах соединения тротуара и проезжей части выполнили понижение, уложили тактильную плитку.

По левой стороне дороги укрепили обочину песчано-гравийно-щебеночной смесью. Также нанесена разметка термопластиком со светоотражающими элементами и засеяны газоны. Приведен в порядок и тротуар на участке улицы между Красноармейской и Госпитальной.

Добавим, на ремонт было направлено более 10 млн рублей из дорожного фонда Псковской области.