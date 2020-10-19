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В Порховском районе закроют участок дороги из-за чемпионата по бегу

В субботу, 24 октября, в Порховском районе планируется проведение 42-го открытого чемпионата Псковской области по бегу на шоссе, посвященного памяти жертв фашизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С целью обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятия на участке дороги Нестрино – Остров от деревни Нестрино до деревни Веретени (около 7 км) вводится временное прекращение движения транспортных средств. Проезд будет закрыт с 10:30 до 13:00.

Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.