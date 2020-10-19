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Все обледеневшие участки дорог и мостов в Пскове были своевременно обработаны

Все участки дорог с обледенением, включая мосты и путепроводы, своевременно обработаны в Пскове. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», все входящие в контракт мосты и путепроводы были обработаны к 8 часам утра понедельника.

Организация ведет круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. С момента обнаружения участков с обледенением люди и техника вышли на обработку.

«Водители должны своевременно обслуживать транспорт, не ждать заморозков. Во всех рекомендациях говорится о необходимости использовать зимнюю резину при температуре +5 градусов. Необходимо соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию до впереди идущего транспорта», - прокомментировал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.