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Площадь Героев-Десантников в Пскове отремонтируют до 15 декабря

На площади Героев-Десантников в Пскове начались дорожные работы по нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило контракт с ООО «ДорСтройСервис» на ремонт площади Героев десантников и участка улицы Кузнецкой до площади Победы. Объекты будут отремонтированы на дополнительные средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выделенные из федерального бюджета, в срок до 15 декабря. Сумма контракта составила более 22 млн рублей.

Подрядная организация уже приступила к работам. Дорожники разобрали сломанный бортовой камень вдоль проезжей части и на круге по центру площади и устанавливают новый. В течение рабочего дня планируют завершить этот вид работ.

В зону ремонта входят 200 метров площади и 320 метров улицы с тротуарами. Контрактом предусмотрено фрезерование изношенного покрытия, разборка покрытия вокруг люков, регулировка высоты и замена крышек люков, демонтаж и установка бортового камня, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, укладка геосетки на отдельных участках, установка лотков под водосточные трубы, нанесение разметки термопластиком со светоотражающими шариками, ремонт тротуаров и восстановление зеленой зоны.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на дорожное покрытие проезжей части и тротуаров составляет не менее 4 лет, на бортовой камень - не менее 2 лет, на дорожную разметку термопластиком - не менее года.