АвтоМир / Дороги

Елена Жгут: На 8 утра все дороги Пскова были обработаны реагентами

19 октября на 8.00 все дороги Пскова были обработаны реагентами в связи с заморозками. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

По ее словам, в контрактах прописано, что подрядчики обязаны посыпать улично-дорожную сеть реагентами в течение 3 часов с начала заморозков.

Комментируя произошедшие массовые ДТП в Пскове якобы из-за скользких дорог, Елена Жгут отметила, что 19 октября на 8 утра все дороги Пскова были обработаны. Замглавы администрации подчеркнула, что с жителей города и автолюбителей также никто не снимает ответственность — во избежание аварий водители должны «переобуться», причем это рекомендовано делать, когда среднесуточная температура достигает не более +5 градусов.

Она также напомнила, что тротуары обслуживают подрядчики, в чьем ведении находятся улично-дорожные сети. Качество выполненных подрядчиком работ ежесуточно мониторит дорожный отдел городской администрации. Затем контрольное управление выборочно мониторит исполнение подрядчиком контракта.

Смотрите также Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского

В случае, если будет обнаружено, что в течение трех часов с момента когда, наступил гололед, дороги не обработаны, то об этом сообщается подрядчику, и он должен устранить замечания в короткие сроки. Если нарушение произошло несколько раз, то выписывается предписание, работы не принимаются и не оплачиваются.

Смотрите также Водитель ВАЗа врезался в забор на улице Декабриста Пущина в Пскове.ФОТО

«На сегодняшнее утро, на 8.00, подрядчиками все дороги были обработаны», - заявила Елена Жгут.