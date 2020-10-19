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АвтоМир / Дороги

Елена Жгут: На 8 утра все дороги Пскова были обработаны реагентами

19.10.2020 14:15|ПсковКомментариев: 0

19 октября на 8.00 все дороги Пскова были обработаны реагентами в связи с заморозками. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

По ее словам, в контрактах прописано, что подрядчики обязаны посыпать улично-дорожную сеть реагентами в течение 3 часов с начала заморозков.

Комментируя произошедшие массовые ДТП в Пскове якобы из-за скользких дорог, Елена Жгут отметила, что 19 октября на 8 утра все дороги Пскова были обработаны. Замглавы администрации подчеркнула, что с жителей города и автолюбителей также никто не снимает ответственность — во избежание аварий водители должны «переобуться», причем это рекомендовано делать, когда среднесуточная температура достигает не более +5 градусов.

Она также напомнила, что тротуары обслуживают подрядчики, в чьем ведении находятся улично-дорожные сети. Качество выполненных подрядчиком работ ежесуточно мониторит дорожный отдел городской администрации. Затем контрольное управление выборочно мониторит исполнение подрядчиком контракта.

В случае, если будет обнаружено, что в течение трех часов с момента когда, наступил гололед, дороги не обработаны, то об этом сообщается подрядчику, и он должен устранить замечания в короткие сроки. Если нарушение произошло несколько раз, то выписывается предписание, работы не принимаются и не оплачиваются.

«На сегодняшнее утро, на 8.00, подрядчиками все дороги были обработаны», - заявила Елена Жгут.

Теги: #ДТП #дороги Пскова #уборка дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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