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Денис Иванов: Дорожный комплекс Пскова не был готов к такому объему финансирования

Дорожный комплекс Псковской области не был готов к такому большому объему финансирования, который был выделен из федерального бюджета в текущем году. Такое мнение высказал в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов, комментируя сложившуюся ситуацию в Пскове, когда масштабный ремонт нескольких оживленных магистралей и прилегающих улиц привел в затяжному транспортному коллапсу.

По его словам, партия «Единая Россия» контролирует ход ремонтов, «но есть объективные вещи, которые надо принимать во внимание». «У нас в городе в таком объеме дороги не делались уже, как минимум, лет 10 - еще со времен реализации программы «Дороги "Единой России"». Наш дорожный комплекс просто был не готов к такому объему денег», - отметил Денис Иванов.

Асфальта, по его словам, не хватает — асфальтобетонный завод не справляется, «а строить еще 2-3 завода нецелесообразно: федеральная программа закончится, а дальше непонятно, что будет с финансированием дорожных ремонтов».

«Если мы не израсходуем выделенные средства в текущем году, то в следующем они вернутся обратно в федеральный бюджет, и получить их назад будет нереально. Поэтому еще раз призываю всех горожан набраться терпения. Дороги ведь не просто разрыли и бросили — нет, ремонт идет, хоть и не так быстро, как всем нам хотелось бы, и надо просто дождаться его окончания», - подчеркнул координатор партпроекта.



Кроме того, он напомнил о том, что на некоторых улицах подрядчики столкнулись с объективными сложностями, которые повлияли на темпы работ. «Например, ремонт улицы Инженерной на определенном этапе "встал", потому что были обнаружены водопроводные сети высокого давления. И то, что их не закопали, — абсолютно правильно. Могли бы просто закопать и быстро дорогу сделать. Но нельзя так безответственно относиться к деньгам, которые выделяются из федерального бюджета. Неизвестно, когда мы их в следующий раз получим», - заключил Денис Иванов.