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На улице Яна Фабрициуса в Пскове появится новая полоса. ФОТО

В Пскове продолжается реконструкция перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на участке улицы Фабрициуса, между улицами Гражданской и Металлистов, устанавливают бордюрный камень.

На улице Фабрициуса значительно расширена проезжая часть. Стала заметна новая выделенная полоса для поворота с Фабрициуса направо, на улицу Гражданскую.

Возле «Дома торговли» подготовлено основание тротуара.

Напомним, реконструкция перекрестка улиц должна завершиться 28 ноября.