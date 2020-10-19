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Улицу Школьную отремонтируют в Пскове до 1 декабря

Улицу Школьную отремонтируют в Пскове до 1 декабря. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Муниципальный контракт на ремонт проезжей части и тротуаров в границах улиц Труда и Герцена заключен 29 сентября.

Напомним, в ходе выезда в избирательный округ №13 к главе города Елене Полонской обратились жители домов №2 по улице Школьная и №16 по улице Герцена с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ремонту асфальтового покрытия тротуарной зоны.

По контракту работы полностью должны быть завершены до 1 декабря.