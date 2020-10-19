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Более 24 тысяч тонн песко-соляной смеси заготовили для уборки трасс в Псковской области

122 единицы спецтехники задействуют для содержания федеральных дорог в Псковской области зимой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обработки трасс в Псковской области заготовили 981 кубометр песка, 24,428 тыс. тонн песко-соляной смеси, 9,771 тыс. тонн соли с антислеживателем. Все используемые ПГМ (противогололедные материалы) имеют сертификаты качества, отвечают всем нормативным требованиям.

Отмечается, что вся необходимая спецтехника готова к выполнению работ по зимнему содержанию. На территории области в расчистке и обработке пяти федеральных дорог планируется задействовать 122 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и пр. Подрядным организациям, занятым в содержании дорог, поручено обеспечить круглосуточное дежурство работников и готовность спецтехники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и расчистке снега.

Дважды в сутки из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» дорожникам поступают прогнозы погоды, в том числе данные о начале снегопада и его интенсивности по районам. Кроме этого специализированная метеорологическая информация поступает с метеостанций на трассах в Ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и далее подрядным организациям. Это позволяет заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.