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В Псковской области появятся новые аналоги «картонных» автомашин ДПС

В Псковской области появятся новые аналоги «картонных» автомашин ДПС. Об этом рассказал инспектор по особым поручениям отдела надзора ГИБДД по Псковской области Андрей Мосолов 19 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя эфира, новую разновидность муляжей планируется внедрить на местах производства дорожных работ. Как конкретно будут выглядеть средства воздействия на водителей, Андрей Мосолов не сказал.

Известно, что на муляжах будут нанесены «балки», которые будут светиться и привлекать внимание. Спецсредства будут использоваться для предотвращения нарушений в местах ограничения движения на дорогах, где водители нередко выезжают на красный свет временных светофоров и создают заторы.

Гость эфира рассказал, что при дорожном ремонте на псковских дорогах чаще стали использоваться диодные лампочки для подсветки в ночное время.

Андрей Масолов также сообщил, что ГИБДД не видит целесообразности в восстановлении 3D-переходов на улице Труда в Пскове. «Это дорогостоящие мероприятия. Никакого эффекта мы не увидели», - сказал он.

Напомним, муляжи автомашин ДПС несколько лет назад были установлены на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области.