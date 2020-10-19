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Ремонтом дороги Порхов - Успенье в рамках нацпроекта займется новый подрядчик

Ремонтом участка автомобильной дороги Порхов - Успенье в Порховском районе займется АО «Буер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт заключен на сумму около 17,7 млн рублей между подрядной организацией и управлением автомобильных дорог Псковской области (Псковавтодор). Согласно документу, работы на объекте необходимо завершить до 18 декабря этого года.

Напомним, дорога вошла в план ремонта 2020 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благодаря экономии, образовавшейся на электронных торгах. Необходимость в проведении повторного аукциона возникла в связи с расторжением контракта с первым подрядчиком, ООО «Меридиан», который не выполнил свои обязательства по трем договорам на ремонт дорог в регионе.

В рамках ремонта приведут в порядок отрезок длиной 1,45 км. Участок начинается в городе Порхове. Ведомость работ предусматривает устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов и канав, валку деревьев, корчевку пней, расчистку полосы отвода от кустарника, срезку асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 см.

На основном ходу уложат выравнивающий и верхний слои покрытия, местами с использованием геосетки. На обочинах устранят просадки и проведут укрепление, а также отремонтируют пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки, восстановят дорожную разметку.

Гарантия на водопропускные трубы и бортовой камень составляет 8 лет, на верхний слой покрытия - 4 года, на обочины - 2 года.

Автодорога Порхов - Успенье относится к III технической категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет 7 метров.