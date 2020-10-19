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Что нельзя делать при неизбежности столкновения с лосем, рассказал Владимир Папорт

Что нельзя делать при неизбежности столкновения с лосем, рассказал начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 21 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Владимира Папорта, практически все ДТП зарегистрированные с лосем в Псковской области и единственное на территории Пскова, произошли в темное время суток.

Плотность ближнего света обеспечивает видимость 30 метров перед автомашиной. А в большинстве случаев у водителя не включен дальний свет фар. Поэтому появление лося на дороге - полный шок для водителя

«Нельзя в этой ситуации никаким образом изменять траекторию движения транспортного средства», - сказал Владимир Папорт. Избежать столкновения очень сложно, водителю нужно стараться не менять траекторию, чтобы хотя бы остаться на проезжей части.

«Надо смотреть по всем тропам и местам миграции, где стоят предупреждающие знаки "осторожно дикие животные", надо снижать скорость, чтобы избежать этих ДТП», - сказал Владимир Папорт. Главная задача - максимально снизить скорость.