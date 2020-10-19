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«Убитые дороги» сообщили о техническом открытии участка улицы Фабрициуса

Сообщество «Убитые дороги Пскова» сообщило о возможном техническом открытии участка улицы Яна Фабрициуса. «Похоже, произошло техническое открытие участка ул. Я. Фабрициуса от ул. Гражданской до пл. Победы», - сообщило вечером 21 октября интернет-сообщество.

«Освещение пока отсутствует, так же как и упорядоченная схема движения: пешеходы ходят по проезжей части, выезд на пл. Победы осуществляется по одной полосе. Будьте внимательны!», - предупредили участников движения.

Масштабная реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской ведется с лета 2019 года. На данный момент уложен асфальт на попадающих в зону реконструкции улице Гражданской, Стахановской, частично на улице Фабрициуса. Основные работы сейчас ведутся на участке Фабрициуса между Гражданской и Металлистов.

Одновременно подрядчик реконструирует перекресток Инженерной – Индустриальной. Срок сдачи обоих объектов 28 ноября 2020 года.