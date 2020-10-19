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Четыре водопропускных трубы отремонтировали на дороге Родина - Наволок

Полным ходом идут работы по ремонту автодороги Родина - Наволок. Подрядчик отремонтировал 4 водопропускных трубы, отфрезеровал изношенное покрытие, уложил выравнивающий слой и выполняет устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

На виражах между двумя слоями асфальта укладывают геосетку. Также идут работы по планировке откосов и дна кюветов. Впереди - укрепление обочин, ремонт примыканий и съездов, автобусных остановок, нанесение разметки.

Срок исполнения работ - до 17 декабря. Протяженность участка - 5,9 км. Стоимость работ - более 63 млн рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.