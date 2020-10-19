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Более 30 км Гдовской трассы довели до норматива в этом году

Состоялась приемка самого протяженного объекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года в Псковской области: участка трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье длиной 22,4 км. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Ремонт дороги выполнен в соответствии с нормативными требованиями, ГОСТами, замечания заказчика, выявленные в ходе проведения работ, подрядчиком устранены. Объект сдан в эксплуатацию. Надеемся, что он прослужит людям долгие годы», - рассказала по итогам приемки начальник отдела сопровождения программной деятельности ГБУ ПО «Псковавтодор» Светлана Данилова.

Подрядной организацией на объекте выступило АО «Буер». На отрезке дороги от границы с Псковским районом до деревни Ямок в Гдовском районе выполнен комплекс работ на сумму более 318 млн рублей.

Были вырублены деревья, проведена планировка откосов и дна кюветов, фрезерование изношенного покрытия, восстановление укрепительной части обочин.

На этапе асфальтирования работы шли круглосуточно. Количество рабочих на объекте достигало 80 человек. Отчасти это было обусловлено использованием при укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Это высокопрочная и долговечная смесь требует непрерывности процесса, чтобы достичь хорошей ровности покрытия. Всего было обновлено более 183 тысяч кв. м дорожного полотна.

«Сложность этого объекта заключается в том, что здесь практически нет прямых вставок, в основном виражи. Наша задача состояла в том, чтобы сделать дорогу с соблюдением всех требований по продольным и поперечным профилям», - рассказал представитель подрядчика Андрей Лукин.

Подрядчик также устранил просадки на обочинах, укрепил их щебеночно-песчано-гравийной смесью, привел в порядок съезды, отремонтировал 4 автобусные остановки с тротуарами, 15 водопропускных труб, установил сигнальные столбики и нанес разметку термопластиком и краской.

Кроме того, произведен ремонт двух мостов - через реки Волосня и Осница. Здесь заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы и водосборные сооружения.

Отметим, что на этой же дороге, на участке более 9 км между деревнями Хохлово и Добручи в Гдовском районе, ремонт выполнил другой подрядчик. Итого в этом году приведено в порядок 31,6 км трассы. На будущий год запланирован ремонт еще 3 участков трассы. К 2024 году дорога будет доведена до нормативного состояния на всем ее протяжении на территории региона и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23.