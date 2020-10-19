В Великих Луках во дворе на проспекте Гагарина появился новый асфальт

В Великих Луках состоялась приемка отремонтированной дворовой территории на проспекте Гагарина, д. 13/17. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».
В приемке приняли участие депутат городской Думы Александр Орлов, общественный советник главы города Николай Зуб и представители предприятия «Радист».
Ремонт был осуществлен в рамках городской программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Великие Луки» и партийного проекта «Городская среда».
На территории дворовой территории был заасфальтирован подход к мусорной площадке и место для разворота автотранспорта, обновлено асфальтовое покрытие на территории арки, соединяющей дома №11 и №13/17.
В перспективе - расширение парковки для автомобилей и благоустройство детской площадки двора. Кроме того, планируется обсуждение с жителями дома вопроса о переносе контейнерной площадки и сносе гаражей.
Отметим, в 2021 году в Великих Луках продолжится благоустройство дворов пятого округа: по ул. Мурманская рядом с домами №4 и №2; по ул. Проектная, 48, корпус 2; а также благоустройство парковки по адресу: ул. Печорская, 2.