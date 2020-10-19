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В Великих Луках во дворе на проспекте Гагарина появился новый асфальт

В Великих Луках состоялась приемка отремонтированной дворовой территории на проспекте Гагарина, д. 13/17. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

В приемке приняли участие депутат городской Думы Александр Орлов, общественный советник главы города Николай Зуб и представители предприятия «Радист».

Ремонт был осуществлен в рамках городской программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Великие Луки» и партийного проекта «Городская среда».

На территории дворовой территории был заасфальтирован подход к мусорной площадке и место для разворота автотранспорта, обновлено асфальтовое покрытие на территории арки, соединяющей дома №11 и №13/17.

«Все это позволило обеспечить комфортные условия и для пешеходов, и для владельцев автомобилей, - рассказал Александр Орлов. - Особую благодарность хочу выразить депутату Псковского областного Собрания Андрею Корневу за помощь в решении проблемных вопросов благоустройства данного двора. Только благодаря совместным усилиям мы можем добиться результатов».

В перспективе - расширение парковки для автомобилей и благоустройство детской площадки двора. Кроме того, планируется обсуждение с жителями дома вопроса о переносе контейнерной площадки и сносе гаражей.

Отметим, в 2021 году в Великих Луках продолжится благоустройство дворов пятого округа: по ул. Мурманская рядом с домами №4 и №2; по ул. Проектная, 48, корпус 2; а также благоустройство парковки по адресу: ул. Печорская, 2.