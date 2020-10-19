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Временно прекращено движение по участку Северного обхода

В связи с ремонтом путепровода на 2-м км автодороги Псков – Ваулино - Торошино через Северный обход Пскова введено временно прекращение движения по участку объездной дороги в зоне производства работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Объезд предусмотрен по клеверным развязкам, согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Отметим, что до настоящего времени участники дорожного движения игнорировали дорожные знаки, обозначающие приоритет движения. В комитете обращают внимание автомобилистов на необходимость соблюдения правил дорожного движения в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в зоне строительно-монтажных работ.

Напоминаем, что нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность и наказание в виде предупреждения, уплаты штрафа либо лишения права управлять транспортным средством.