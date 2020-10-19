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В рамках реконструкции дороги Усвяты - Стеревнево идет укладка асфальта

В Усвятском районе идет реконструкция автомобильной дороги Усвяты - Стеревнево. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» за счет средств областного и федерального бюджетов. На эти цели направлено более 254 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Работы проводятся на участке протяженностью 12,5 км между поселком Усвяты и деревней Боровица. Объект поделен на два пусковых комплекса: длина 1-го составляет 4,3 км, 2-го - более 8,1 км. Реконструкцию осуществляет подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»).

Автомобильная дорога Усвяты - Стеревнево построена в 1901 году и относится к IV технической категории, имеет 2 полосы движения. Объект обеспечивает транспортную связь между деревнями и объектами торговли Усвятского района с выходом на дорогу Ольша - Велиж - Невель. В непосредственной близости находятся сельхозпредприятия, которые пользуются дорогой для вывоза сельхозпродукции, доставки минеральных удобрений, посевных материалов и кормов для животных.

Основной задачей реконструкции является восстановление конструктивных элементов дороги, доведение их до нормативных показателей и улучшение технических характеристик, что будет способствовать устойчивому развитию сельскохозяйственного производства Усвятского района и сельских территорий.

В рамках мероприятия от поселка Усвяты до конца границ деревни Цыганковы Нивы будет заменено асфальтобетонное покрытие. Далее на участке до деревни Боровица изменится профиль дороги на серповидный, переходного типа покрытия из щебеночно-гравийно-песчаной смеси. По окончании работ расчетная скорость движения транспорта по дороге увеличится с 60 до 80 км/час. В деревне Цыганковы Нивы будет обустроен тротуар и появится искусственное освещение. Кроме того, на дороге сделают 3 автобусные остановки.

В настоящее время на объекте завершено переустройство труб по основному ходу и на примыканиях и устройство продольного дренажа, локальных очистных сооружений. Продолжается укрепление русел и откосов насыпи, укладка выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси. Также идут работы по устройству дорожной одежды: основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси. На 1-м пусковом комплексе ведется устройство нижнего слоя покрытия.

Срок сдачи объекта - 15 декабря.