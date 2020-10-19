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Из-за ремонта переезда в Порхове организуют реверсивное движение автотранспорта

В течение четырех дней на переезде через железнодорожные пути на федеральной дороге Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков в городе Порхове движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27, 28, 29 и 30 октября 2020 года в период с 9.00 до 18.00 на 151-м километре трассы будут производиться ремонтные работы в зоне железнодорожного переезда.

Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме с ручным регулированием. Скорость движения на участке работ будет ограничена до 50 км/ч.

Организация, выполняющая работы, - Дновская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать требования временных дорожных знаков в зоне производства работ, быть предельно внимательными и осторожными.