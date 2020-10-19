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Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области

Новые информационные щиты, предупреждающие водителей об аварийно-опасных участках, начали устанавливать на региональных дорогах Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения с участием начальника УГИБДД МВД России по Псковской области Сергея Семенова, представителей администрации города Пскова, ГБУ ПО «Псковавтодор», ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Стенды содержат статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях и предупреждают о возможных выходах на проезжую часть диких животных. Необходимость в их установке продиктовано увеличением количества смертельных ДТП и наездов на диких животных, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Первые информационные носители появились на дорогах Псков – Гдов – Сланцы, Неелово – Кудина Гора – Печоры и Псков – Родина. Установка щитов будет продолжена.

Участники заседания также подвели итоги работы по ликвидации 13 предочаговых мест концентрации ДТП. На большинстве из них выполнены запланированные мероприятия: вырублены деревья, нанесена разметка и дублирующие знаки на проезжей части, заключены контракты на установку светофоров Т7, установку дополнительных знаков и нанесение шумовых полос.

К имеющимся точкам добавились новые предочаговые места в Пскове. На улице Аллейной, где совершено два наезда на пешеходов, решено проработать вопрос организации приподнятого пешеходного перехода. Второе место – перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гагарина. Этот участок входит в зону запланированного капитального ремонта, поэтому дополнительных мер решено пока не предпринимать. Аварии, произошедшие на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского, будут детально проанализированы для последующего принятия решения.

Предочаговые места концентрации ДТП расположены также на федеральной дороге Псков – Изборск, которая имеет высокую интенсивность – 14 тыс. автомобилей в сутки. В 2021 году на объекте запланирована установка камер фотовидеофиксации, а в перспективе до 2025 года планируется капитальный ремонт трассы с расширением дорожного полотна.

Отметим, что снижение аварийности и смертности на дорогах, а также ликвидация мест концентрации ДТП – ключевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Псковской области для достижения целевых показателей нацпроекта в этом году уже выполнен 1-й этап нанесения дорожной разметки, обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, установка и замена барьерного ограждения. Завершается устройство наружного освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в населенных пунктах Псковского, Печорского и Палкинского районов, электроосвещение на трех участках региональных дорог в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах.