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В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок

23 октября мусоровоз «Мехуборки» не смог вывезти твердые коммунальные отходы с одной из контейнерных площадок в Кунье. Подъезд к контейнерам возле многоквартирного дома на улице Полевой, 18/22 оказался невозможен из-за размытой дождем дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

В связи с этим региональный оператор проинформировал администрации поселка и Куньинского района, комитет по строительству и ЖКХ Псковской области о необходимости привести подъездный путь к состоянию, пригодному для движения спецтехники. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки во избежание срыва графиков вывоза ТКО, отметили в компании.

Твердые коммунальные отходы с указанной контейнерной площадки вывезут, как только обеспечат возможность проезда мусоровоза.