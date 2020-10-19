АвтоМир / Дороги

В Великих Луках модернизируют систему уличного освещения

В Великих Луках идет масштабная модернизация системы уличного освещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году энергоэффективные светильники появились почти на всех городских улицах. Массовая замена уличных фонарей началась раньше. В конце прошлого года администрация города закупила более тысячи светильников мощностью от 40 до 100 Ватт. А уже в начале 2020-го началась их установка, рассказал первый заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк.

«Мы больше не меняем сгоревшие лампочки. Мы меняем сразу старые светильники на новые», — подчеркнул он.

Обновление светового оборудования в городе ведется по трем направлениям: по заявкам великолучан, по решению комиссии по безопасности дорожного движения и там, где они уже не работают или плохо светят. В устанавливаемых светильниках лампы нового поколения, с более качественными световым пучком.

«В планах администрации было приобретать ежегодно около 1 000 светильников и производить их замену. Но пандемия коронавируса сказалась на доходной части бюджета. Многие статьи были сокращены. Поэтому в 2020 году удалось закупить 384 светильника. В следующем году в планах закупить около 1 000 светильников», — рассказал Юрий Власюк и добавил, что сегодня на балансе города находится 3 784 старых светильника и около 1 500 светодиодных.