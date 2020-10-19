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АвтоМир / Дороги

Великолучанин пожаловался на состояние выезда на путепровод

26.10.2020 16:51|ПсковКомментариев: 0

Выезд с улицы Запрудной в Великих Луках на путепровод находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует правилам безопасности дорожного движения. На этот факт указал местный житель на сайте губернатор60.рф.

Автор сообщения отметил, что по этой дороге осуществляет перевозку пассажиров маршрутное такси.

«В некоторых местах не хватает ширины дорожного полотна, чтобы разъехаться двум встречным машинам. Там же ходят пешеходы», - написал он.

Великолучанин уточнил, что ранее обращался с этим вопросом в администрацию Великих Лук, но, по его словам, результата это не принесло.

«Предлагают искать маршруты объезда, то есть двигаться через два железнодорожных переезда. Тогда вопрос - для каких целей строился путепровод?!» - поинтересовался автор обращения.

Он попросил власти разобраться в ситуации и принять меры.

Фото автора обращения

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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