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Три двора отремонтировали в Пскове за счет сэкономленных средств

На сэкономленные деньги в Пскове дополнительно отремонтировали три двора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Вопрос об экономии денежных средств после проведения тендерных процедур обсудили члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось в понедельник, 26 октября, под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова.

Как доложил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, за счет образовавшейся экономии УГХ заключило 1 сентября муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов №14 по улице Калинина, №73а по улице Юбилейной, №53 по улице Гоголя на общую сумму около 4 млн рублей. Работы выполнены в полном объеме. В проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на формирование и обустройство функциональных зон дворовой территории по адресам: улица Звездная, 18 и Рижский проспект, 75 заложены бюджетные ассигнования в размере 3,3 млн рублей и 2,3 млн рублей соответственно.

Также в ходе заседания депутаты заслушали и после обсуждения приняли к сведению вопросы о мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципалитета, об исполнении контракта о комплексе работ по ликвидации борщевика Сосновского и о ходе исполнения плана благоустройства и озеленения города на 2020 год - в том, что касалось благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.