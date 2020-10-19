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Автобусную остановку с автопавильоном обустроят в деревне Лавры

Продолжается реконструкция автомобильной дороги Лавры - граница с Латвийской Республикой в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Большая часть запланированных работ уже выполнена: расчищена полоса отвода от деревьев и кустарников, сформировано земляное полотно, заменены старые и устроены новые водопропускные трубы на основном ходу дороги и на съездах. Также выполнены работы по устройству слоев основания дорожной одежды на всем протяжении участка реконструкции, смонтированы водоотводные лотки, локальные очистные сооружения, выполнено переустройство сетей связи.

В настоящий момент идет укладка нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Этот вид работ выполнен на 35%. Завершено обустройство тротуара, примыкающего к проезжей части, с покрытием из тротуарной плитки. На 50% заасфальтирован тротуар на выделенном земляном полотне. Подрядная организация также приступила к работам по устройству автобусной остановки с автопавильоном в деревне Лавры. На очереди - укрепление обочин, благоустройство территории.

Реконструкцию дороги проводит ООО «Дорожное строительное монтажное управление» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в сумму около 189 млн рублей. Основная их часть финансируется из гранта программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014–2020 годов в рамках основного мероприятия российско-латвийского проекта прямого присуждения «Приграничные дороги».

Протяженность реконструируемого участка составляет 4,2 км.

Дорога Лавры — граница с Латвийской Республикой относится к IV технической категории, ширина земляного полотна составляет 10 метров, проезжей части — 6 метров, обочин — 2 метра. Расчетная скорость движения — 80 км/ч.