АвтоМир / Дороги

В Псковской области начали укладывать асфальт нового поколения

Автомобильная дорога Заполье - Гдов в Плюсском районе стала первым объектом в Псковской области, который ремонтируют по новым ГОСТам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В работе используются асфальтобетонные смеси нового поколения: А16НТ («нижний тяжелый») для выравнивающего слоя покрытия и А16ВТ («верхний тяжелый») для верхнего слоя покрытия.

Как пояснил представитель подрядной организации, этот асфальт более мелкозернистый, гладкий, чем щебеночно-мастичный асфальтобетон. Входящий в его состав мелкий щебень и полимерный битум предотвращает образование колейности.

В настоящий момент завершается укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На объекте присутствуют технологи, они используют в работе специальный прибор для определения плотности асфальтобетона.

Работы идут параллельно на трех участках: между деревнями Комарово и Почап, Березицы и Заруденье и на подъезде к селу Ляды. Это один из дополнительных 10 объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», средства на ремонт которых Псковская область получила из федерального бюджета сверх ранее выделенных лимитов.

На всех трех отрезках трассы проведены подготовительные работы: вырублен кустарник и деревья в полосе отвода и отфрезеровано изношенное покрытие. На двух участках полностью прочищены канавы и кюветы. Возле деревни Комарово заменена водопропускная труба.

В конце текущей недели подрядная организация планирует приступить к устройству верхнего слоя покрытия. Затем будут укреплены обочины и нанесена разметка.

Всего приводят в порядок 5,6 км автодороги. Работы проводит ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Стоимость ремонта составит 82,7 млн рублей. Объект переходящий, срок исполнения контракта — 28 мая 2021 года, однако, если позволят погодные условия, ремонт трассы может быть завершен в этом году.