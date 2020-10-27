АвтоМир / Дороги

Участок дороги между улицами Алтаева и Труда отремонтируют до 30 ноября

На улице Инженерной в Пскове стартовали работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Это уже второй участок магистрали, на котором в этом году будет произведен ремонт. В срок до 30 ноября будет доведен до нормативного состояния участок между улицами Алтаева и Труда протяженностью около 1,3 км. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам на дорожные работы, которые получил Псковский регион из федерального бюджета.

Работы проводит ООО «Дорожный отряд» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Сейчас подрядчик фрезерует существующее покрытие.

Дорожно-строительной организации также предстоит разобрать асфальтобетонное покрытие вокруг люков колодцев, отрегулировать высоту крышек люков и заменить их. На проезжей части будет выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины укрепят асфальтогранулятом с добавлением щебня. По завершении работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком со светоотражающими шариками.

Стоимость ремонта оценивается в 31 млн рублей. Гарантия на дорожное покрытие проезжей части составляет 4 года, разметку термопластиком – 1 год.

Улица Инженерная относится ко II технической категории дорог, имеет ширину проезжей части 14 метров с асфальтобетонным покрытием. В этом году по «дорожному» нацпроекту уже привели в порядок участок от дома №4 до Инженерного моста длиной 720 метров.