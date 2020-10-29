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В Пскове сегодня будет закрыт участок улицы Некрасова

31 октября в Пскове будет временно прекращено движение автотранспорта по участку улицы Некрасова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, для проведения аварийных работ на инженерных сетях в рамках проекта реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» 31 октября 2020 с 11.00 до 13.00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.