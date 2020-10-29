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На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход

Ликвидирован один из двух нерегулируемых пешеходных переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской. Об этом сообщило интернет-сообщество «Убитые дороги Пскова».

Решение о ликвидации принято городской комиссией по безопасности дорожного движения 20 августа. На заседании руководитель отдела ГИБДД Пскова Владимир Папорт предложил убрать переход, ближний к Рижскому проспекту. Он привел результаты проводившегося в 2016 году опроса на сайте ПЛН, где читатели высказались за ликвидацию именно этого перехода.

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Переход, расположенный ближе к школе, останется.