На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход

Ликвидирован один из двух нерегулируемых пешеходных переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской. Об этом сообщило интернет-сообщество «Убитые дороги Пскова».
Решение о ликвидации принято городской комиссией по безопасности дорожного движения 20 августа. На заседании руководитель отдела ГИБДД Пскова Владимир Папорт предложил убрать переход, ближний к Рижскому проспекту. Он привел результаты проводившегося в 2016 году опроса на сайте ПЛН, где читатели высказались за ликвидацию именно этого перехода.
Переход, расположенный ближе к школе, останется.