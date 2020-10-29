АвтоМир / Дороги

Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря

Центральный проезд в деревне Логозовичи и улицу Садовую в деревне Неелово Псковского района отремонтируют до 20 декабря. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

На улице Садовой (протяженность участка - 465 м) отремонтируют элементы водопропускных труб, дорожное полотно, обустроят съезды к домам. В рамках ремонта центрального проезда в деревне Логозовичи (протяженность участка - 450 м) подрядчику предстоит укрепить обочины щебнем и уложить асфальт.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 294 тысячи рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района за счет субсидий из областного бюджета.

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 12 ноября.

Ремонтные работы пройдут в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района на 2017-2024 годы».