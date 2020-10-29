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Возле детсада «Родничок» в Пскове планируется оборудовать тротуар

В администрации Пскова рассмотрят возможность строительства тротуара и устройства искусственной неровности возле детского сада №45 «Родничок». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Также будет проработан вопрос включения участка автодороги по улице Юбилейной, 54, где расположен детский сад, в техзадание на разработку в 2021 году проектно-сметной документации на устройство недостающих тротуаров.

Ранее главе города Пскова Елене Полонской поступило обращение от уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. Она сообщила, что горожане просят обеспечить для их детей безопасный подход к детскому саду №45.