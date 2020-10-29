←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Шины на зиму
Не жди Очереди
Все ограничения движения
мальчики Техосмотр не желаете?
Ликвидация
Выветривать Бесполезно
ещё АвтоМир / Дороги 29.10.2020 09:543 Укладка асфальта завершается на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове 03.11.2020 11:470 Ремонт двора на Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе 03.11.2020 11:410 Возле детсада «Родничок» в Пскове планируется оборудовать тротуар 02.11.2020 16:180 Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря 31.10.2020 21:190 С 1 часа ночи на дорогах Псковской области ждут туман с видимостью 500 метров 31.10.2020 18:5912 На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ремонт двора на Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе

03.11.2020 11:47|ПсковКомментариев: 0

Ремонт двора на улице Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил представитель подрядной организации во время выезда главы администрации города Александра Братчикова по данному адресу.

Ремонт дворовой территории начался в конце октября. Александр Братчиков заявил, что очень недоволен сроками проведения работ. При этом подрядчик ремонтирует и другие объекты.

На следующей неделе глава администрации города еще раз проверит ход ремонта двора на Карла Маркса, 41.

Теги: #дворы #дороги #ОМСУ #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 39 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.11.2020, 11:470 Ремонт двора на Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе 03.11.2020, 11:410 Возле детсада «Родничок» в Пскове планируется оборудовать тротуар 03.11.2020, 10:560 Пскович угнал «Иж» и врезался в столб 03.11.2020, 10:380 Сбитая на улице Кузнецкой в Пскове девочка получила перелом руки
03.11.2020, 10:200 Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО в Пскове 03.11.2020, 10:081 Услуги сезонного хранения резины в шиномонтажах - тема нового опроса в «Автомире» 03.11.2020, 08:160 В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей 02.11.2020, 22:483 Депутат Александр Васильев: Закон о фотовидеофиксации непристегнутого ремня в машине требует доработки
02.11.2020, 22:310 18 тысяч аварий оформлено через мобильное приложение «ДТП. Европротокол» 02.11.2020, 21:020 ДТП мешает движению на Четырех углах в Пскове 02.11.2020, 20:062 Почти половина читателей ПЛН подвозит детей в школу или садик на машине 02.11.2020, 18:002 В Пскове сбита девочка на улице Кузнецкой
02.11.2020, 16:330 Петербуржец на «Ситроене» сбил женщину в Великих Луках 02.11.2020, 16:180 Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря 02.11.2020, 15:213 На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход 02.11.2020, 13:480 За два месяца произошло снижение стоимости ОСАГО на 0,5%
02.11.2020, 13:320 В Псковской области установлены новые тарифы на использование спецстоянки 02.11.2020, 12:507 Большинство читателей ПЛН не доверяет транспортным картам 02.11.2020, 11:390 Дновец на два года лишился водительских прав за пьяную езду 02.11.2020, 11:113 В Пскове назначена экспертиза водителю «Лады», в которую врезался грузовик. ФОТО
02.11.2020, 08:400 В России вступили в силу новые требования к автомобилям из ЕАЭС 01.11.2020, 22:300 Более 1000 пешеходов наказали за нарушения ПДД в Пскове 01.11.2020, 21:140 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове 01.11.2020, 19:022 67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году
01.11.2020, 17:030 Дополнительные автобусные рейсы из Пскова до Старого Изборска организуют со 2 ноября 01.11.2020, 10:511 Транспортные карты начали действовать в псковских автобусах 31.10.2020, 23:080 Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе 31.10.2020, 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД
31.10.2020, 21:491 Исключена возможность предложений сотрудникам псковской спецроты ДПС «договориться на месте» от пьяных водителей - ГИБДД 31.10.2020, 21:190 С 1 часа ночи на дорогах Псковской области ждут туман с видимостью 500 метров 31.10.2020, 18:5912 На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход 31.10.2020, 09:570 В подразделениях ГИБДД Псковской области услуги окажут в порядке живой и электронной очереди
31.10.2020, 09:370 Организованы дополнительные рейсы автобусов из Пскова в Изборск и Печоры 31.10.2020, 07:590 В Пскове сегодня будет закрыт участок улицы Некрасова 30.10.2020, 23:010 Автомобили получат электронные паспорта в России 30.10.2020, 15:330 Девушка на угнанном у псковича «Рено» попала в ДТП в Новгородской области
30.10.2020, 15:180 На первую очередь реконструкции улицы Кузбасской Дивизии выделены допсредства 30.10.2020, 14:574 Началась подготовка к строительству обхода Опочки 30.10.2020, 14:163 Областная спецрота ГИБДД задержала более 200 пьяных водителей 30.10.2020, 12:530 Все отделы МФЦ Псковской области принимают документы на замену водительских прав
30.10.2020, 12:011 Две «Лады» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 30.10.2020, 11:380 Водитель «Хонды» врезался в такси на Коммунальной в Пскове. ФОТО 30.10.2020, 11:120 В Пскове перекроют улицу Некрасова 30.10.2020, 09:371 Житель Пыталовского района проведет 9 месяцев в тюрьме за пьяное вождение
30.10.2020, 09:082 Четыре человека пострадали при столкновении с деревом на въезде в Писковичи 30.10.2020, 08:124 Активисты «Единой России» проверили качество ремонта улиц в Пскове 30.10.2020, 08:030 Названы самые отзываемые бренды автомобилей в России 29.10.2020, 23:360 В Великих Луках под колеса «Приоры» попал велосипедист
29.10.2020, 22:420 В Великих Луках на опасном перекрестке рядом со школой установят светофор 29.10.2020, 21:544 Борис Елкин ответил на наболевшие вопросы о транспортных картах и проездных 29.10.2020, 20:160 Один из самых загруженных пунктов пропуска модернизируют на границе Латвии и Псковской области 29.10.2020, 18:040 Псковская ГИБДД взялась за проверку автобусов
29.10.2020, 17:250 В ГИБДД разъяснили, когда необязательно предупреждение о камере видеофиксации 29.10.2020, 16:500 Городская среда: ремонт дворов, проездов и скверов в Пскове в 2020 году. ЛОНГРИД 29.10.2020, 15:522 В Псковской области выросло количество фиксируемых камерами нарушений на дорогах 29.10.2020, 14:210 ВАЗ наехал на велосипедистку на улице Народной в Пскове. ФОТО
29.10.2020, 12:080 Ремонт дороги Череха – «Весна-80» завершит «ДорСтройСервис» 29.10.2020, 12:040 Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Псковом 29.10.2020, 11:291 В Псковской области начались торги по «дорожному» нацпроекту на 2021 год 29.10.2020, 11:160 Мальчики, техосмотр не желаете?
29.10.2020, 09:543 Укладка асфальта завершается на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове 29.10.2020, 08:160 В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха 28.10.2020, 18:540 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 28.10.2020, 18:251 Определен новый подрядчик на ремонт двух километров дороги Порхов - Дно
28.10.2020, 16:220 Пскову не грозит глобальный транспортный коллапс из-за снегопадов 28.10.2020, 15:550 Ремонт дорожных объектов Пскова близится к завершению - Александр Братчиков 28.10.2020, 15:099 Фотофакт: Необычная крышка люка 28.10.2020, 14:210 Власти Пскова сомневаются, что ремонт улицы Аллейной будет закончен в срок
28.10.2020, 14:030 Александр Братчиков: Не все мои рабочие выезды связаны с необходимостью кого-то отругать 28.10.2020, 13:454 Одновременно два моста перекрываться в Пскове больше не будут - Александр Братчиков 28.10.2020, 13:110 Участок дороги Порхов – Дно перекроют на час 31 октября из-за легкоатлетического пробега 28.10.2020, 12:410 Для окончания ремонта улицы и площади Декабриста Пущина в Пскове нужно 3-4 дня
28.10.2020, 12:200 Ремонт улицы Лужской в Пскове идет с отставанием от графика 28.10.2020, 12:060 Ремонт улиц Харченко и Лесной в Пскове идет по плану 28.10.2020, 11:533 К середине ноября планируется закончить реконструкцию перекрестка Фабрициуса - Гражданская 28.10.2020, 11:141 Ушибы и переломы получила женщина в результате ДТП на проспекте Энтузиастов
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.