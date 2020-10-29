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Ремонт двора на Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе

Ремонт двора на улице Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил представитель подрядной организации во время выезда главы администрации города Александра Братчикова по данному адресу.

Ремонт дворовой территории начался в конце октября. Александр Братчиков заявил, что очень недоволен сроками проведения работ. При этом подрядчик ремонтирует и другие объекты.

На следующей неделе глава администрации города еще раз проверит ход ремонта двора на Карла Маркса, 41.