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Свыше 60 комплексов фотофиксации установят на дорогах Псковской области

61 стационарный комплекс фото- и видеофиксации установят на дорогах Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе видеообращения, опубликованного в социальных сетях.

Сейчас ведутся пусконаладочные работы, в ближайшее время их введут в эксплуатацию, пояснил он. Борис Елкин рассказал, что поступает много обращений о том, что не установлены информационные таблички о приближении к таким камерам. «В рамках государственного контракта они будут установлены», - ответил он.

Также председатель комитета призвал не нарушать Правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.