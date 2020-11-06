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Дорожный знак у детсада в Плюссе установили по требованию прокуратуры

Дорожный знак «Искусственная неровность» установили у образовательного учреждения в Плюссе после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

На автодороге регионального значения Заполье – Гдов у Центра развития ребенка на улице Ленина, 26 на границе двух искусственных неровностей отсутствовал дорожный знак № 5.20. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних, отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор района внес в адрес директора ГБУ ПО «Псковавтодор» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время дорожный знак установлен.