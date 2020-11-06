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АвтоМир / Дороги

Экспериментальные фонари установили в Стругокрасненском районе

09.11.2020 11:14|ПсковКомментариев: 0

Сигнальные дорожные фонари с автономной системой питания «Теллурий» появились на 285 км региональной автодороги А-23 в Стругокрасненском районе. Они установлены в рамках проекта «Эко Энергия» при поддержке ООО «СнабСтрой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители проекта «Эко Энергия».

«На выделенном опасном участке автодороги в Стругокрасненском районе высокая концентрация ДТП, - рассказали в компании. - Мы установили новые фонари ФСД1 для обозначения края обочины и ФСД5 для дорожного ограждения барьерного типа».

Отмечается, что экспериментальные устройства с автономным источником питания работают круглый год, вне зависимости от времени суток и погодных условий, не менее 5 лет.

«Благодаря таким характеристикам новые фонари (ФСД) обеспечивают бесперебойную подсветку сложного участка в темное время суток и помогают водителю заблаговременно снизить скорость, тем самым предотвратить ДТП», - добавили в «Эко Энергии».

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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