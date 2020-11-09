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АвтоМир / Дороги

За новые дороги в Пскове надо браться после ремонта старых, уверены 37% участников опроса ПЛН

09.11.2020 13:31|ПсковКомментариев: 0

Более трети читателей Псковской Ленты Новостей, принявших участие в опросе, полагают, что в Пскове сначала надо отремонтировать существующие дороги и мосты, а потом уже строить новые объекты дорожной инфраструктуры. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса, проведенного в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Подписчикам сообщества предлагалось ответить на вопрос «Какого объекта дорожной инфраструктуры, на ваш взгляд, не хватает в Пскове?». 23,92% ответили, что в областном центре не хватает 2-й очереди Северного обхода и моста через Великую, 8,01% - продолжения улицы Кузбасской Дивизии.

По мнению 7,12% участников опроса, в Пскове нужно сделать дорогу, соединяющую улицы Чудскую и Инженерную, 6,12% убеждены в необходимости велодорожки на Рижском проспекте, а 6,9% ждут появления нового моста от радиозавода до улицы Ипподромной.

Еще 4,56% подписчиков группы ПЛН выбрали вариант ответа «путепровод на улице 128-й Стрелковой Дивизии и Советской Армии», 2% - «обход Ленинградского шоссе», а 2,34% респондентов убеждены, что новые дорожные объекты делать не надо — все, что нужно, в Пскове есть.

Большинство участников опроса - 37,15% - полагают, что сначала в Пскове нужно отремонтировать существующие дороги и мосты.

Другой вариант ответа выбрали 1,89%. В комментариях под опросом многие высказывали конкретные предложения по поводу объектов, которые необходимо построить в Пскове. По мнению одних, в областном центре не хватает метро, другие считают, что не хватает переезда с Вокзальной на Железнодорожную. Также подписчики предлагают сделать продолжение Гаражного проезда за «Лентой» на выезд из города, мост через Пскову, уширить улицу Советской Армии и построить путепровод через железнодорожные пути, чтобы избежать автомобильных пробок.

Кроме того, один горожанин заявил, что «катастрофически не хватает тротуаров на многих улицах частного сектора», например, на улицах Ипподромной и Крупской. Еще одно пожелание - закрыть центр Пскова для транспорта, оставив музеи, кафе и тому подобное, а административные здания вынести на окраины.

Один из подписчиков группы ПЛН предложил сделать объезд с Завеличья на Череху, чтобы уйти от пробок на маршруте улица Советской Армии – улица 128-й Стрелковой дивизии – площадь Героев-десантников – мост имени 50-летия Октября – улица Юбилейная. Кроме того, по его мнению, стоило бы привести в порядок многие выезды из города и объезды.

«Например: из Силово-Медведово на объездную, Линейную на Портянниково, дорогу на Родину, на Опочицы и Маргелова с Рижского проспекта, из Выбут или Великорецких на "Пристань", район Зонального и Гудина на Николая Васильева, из деревни Голубово и ЖК "Борисов ручей" на мост, с Литейной на кольцо в районе областного ГИБДД, с Советской Армии и Железнодорожной прямо через лес в Лопатино», - конкретизировал подписчик свои предложения.

Теги: #опрос ПЛН #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 174 человека
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