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Почти 1,5 километра дороги отремонтируют в Порхове

Верхний слой асфальтобетонного покрытия укладывают на автомобильной дороге Порхов – Успенье в Порховском районе. Для этого используют асфальтобетонную смесь на габбро-диабазе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По словам подрядчика, до вечера понедельника этот вид работ на объекте будет завершен. Со вторника рабочие приступят к устранению просадок на обочинах и их укреплению. Впереди также ремонт водопропускных труб и устройство водоотводных канав, нанесение разметки и благоустройство.

Ранее была расчищена полоса отвода от кустарника, выпилены деревья и выкорчеваны пни, срезано существующее дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой асфальта. Кроме того, заасфальтированы посадочные площадки на автобусных остановках.

Всего приводят в порядок отрезок длиной 1,45 км. Участок проходит по городу Порхову.

Эта же подрядная организация отремонтирует еще одну дорогу в Порхове - это участок трассы Порхов - Дно протяженностью 2 км. Здесь уже идут подготовительные работы, а на следующей неделе начнется полноценный ремонт.

Напомним, обе дороги вошли в план ремонта 2020 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благодаря экономии, образовавшейся на электронных торгах. Общая стоимость работ около 48,5 млн рублей. Контракты заключены между подрядной организацией АО «Буер» и управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Работы на дороге Порхов – Успенье должны быть завершены до 18 декабря, на дороге Порхов – Дно - 21 мая 2021 года. Однако подрядчик рассчитывает завершить его досрочно.