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АвтоМир / Дороги

Возобновились ремонтные работы на дороге Череха - «Весна-80» в Псковском районе

09.11.2020 12:53|ПсковКомментариев: 0

На автомобильной дороге Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» в Псковском районе возобновились ремонтные работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на объект вышел новый подрядчик, который определен по итогам повторного электронного аукциона. Им стало ООО «ДорСтройСервис». Компания производит отсыпку обочин смесью щебня с асфальтовой крошкой и в скором времени приступит к устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

Помимо устройства дорожного полотна и укрепления обочин предстоит отремонтировать посадочные площадки и автобусные остановки, нанести разметку, установить дорожные знаки.

По контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» работы должны завершиться до 22 декабря.

Ранее дорогу начал ремонтировать другой подрядчик. На объекте были проведены подготовительные работы - валка деревьев, вырубка кустарника, корчевка пней, фрезерование изношенного покрытия, частично был уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, отремонтирована часть водопропускных труб. Однако впоследствии подрядная организация ООО «Меридиан» отказалась от исполнения своих обязательств. С компанией был расторгнут контракт, а решением управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области она была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Протяженность участка составляет 4,3 км - от деревни Глоты до СНТ «Весна-80». Объект включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на работы выделены из областного бюджета в сумме 45 млн рублей.

Теги: #ремонт дорог #дороги #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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