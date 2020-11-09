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После ремонта тротуар у детсада «Золотой ключик» в Пскове перестанет затапливать

В Пскове идет ремонт муниципальных проездов вдоль домов по Рижскому проспекту, 56б, улице Народной, 51 и Юбилейной, 65. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, работы по ремонту этих территорий выполняет подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Как уточнили в управлении городского хозяйства администрации Пскова, эта подрядная организация также ремонтирует тротуара в проезде от улицы Народной до улицы Юбилейной в Пскове.

Кроме того, подрядчик выполнит работы по отведению дождевых вод с поверхности тротуара возле входной группы в детский сад №25 «Золотой ключик».