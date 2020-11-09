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Фотофакт: Еще один левый поворот запретили на Рижском проспекте

Один из левых поворотов запретили на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после строительства ТЦ «Леруа Мерлен» запрещен поворот налево к домам №83 и №79.

У развязки торгового центра установлен дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен».

Это второй по счету запрет на совершение маневра на данном участке дороги. Летом на Рижском проспекте от «Ленты» до улицы Рокоссовского была нанесена двойная сплошная линия разметки. После ряда обращений разрыв в разметке был восстановлен.