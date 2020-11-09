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Завершается ремонт дворовых проездов на улице Бастионной в Пскове

Подходит к завершению ремонт дворовых проездов домов №13 и №13а по улице Бастионной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, установлен бордюрный камень, заасфальтирована дорога, выполнены примыкания к подъездам.

Кроме того, по просьбе жителей на парковке для автомобилей напротив дома №13а будут проведены дополнительные работы по подсыпке основания из щебня. Их планируется завершить в срок до 20 ноября. Также до конца месяца будет привезена плодородная земля для обустройства клумбы.

Добавим, что за счет средств субсидий из областного бюджета на ремонт проездов в 2020 году предусмотрено 100 миллионов рублей. Каждый одномандатный округ получил около 6,5 миллионов рублей.