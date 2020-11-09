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1800 жалоб на дорожные камеры поступило в ГИБДД Псковской области с начала года

С начала 2020 года в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД по Псковской области поступило 1800 жалоб. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель центра Юрий Федоров.

Из 1800 обращений 1600 удовлетворено. 90% - это добропорядочные граждане, которые спокойно обжаловали постановления, и их жалобы удовлетворены. Чаще всего это связано с ситуацией, когда новый собственник транспортного средства не спешит с перерегистрацией.

Однако встречаются единичные случаи, когда человек категорически не хочет платить штраф и пытается уйти от ответственности с помощью фиктивного договора.

Что бывает, если автомашина зарегистрирована на ребенка, можно ли удалить из базы сведения о зарегистрированном нарушении и где в Пскове работает «паркон», читайте в ближайшее время в интервью руководителя ЦАФАП в разделе «Автомир ПЛН».