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АвтоМир / Дороги

В Псковской области в рамках проекта «Улица Победы» отремонтировано 8 улиц

09.11.2020 21:04|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году в Псковской области в рамках патриотического проекта «Улица Победы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 8 улиц, носящих имена героев Великой Отечественной войны или названные в честь Дня Победы. В общей сложности в год 75-летия Победы приведено в порядок около 6 км дорог. Еще на трех улицах ремонтные работы продолжаются.

В областном центре привели в нормативное состояние две улицы. На улице Рокоссовского обновили 832 метра дорожного полотна. На проезжей части уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку термопластиком. Отремонтировали тротуар и пешеходные дорожки. Тротуарной плиткой вымостили посадочные площадки на автобусных остановках и кромку газона вдоль бортового камня. Перед пешеходными переходами уложили тактильную плитку. Дополнительно привели в порядок площадку у дома №22, на котором размещена памятная доска в честь дважды Героя Советского Союза, прославленного полководца Константина Константиновича Рокоссовского. На объект было направлено более 32 млн рублей из федерального бюджета.

Улица Черняховского не ремонтировалась около 30 лет, дорога на 70% была в ямочном ремонте. Благодаря нацпроекту приведена в порядок вся улица длиной 881 метров. Дорожники выполнили фрезерование старого дорожного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, укрепление обочин. На ремонт этой улицы из областного бюджета было выделено 6,3 млн рублей. Улица Черняховского названа в честь легендарного полководца, дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. В годы Великой Отечественной войны командовал танковым корпусом на Воронежском фронте, 60-й армией, а с 1944 года – 3-им Белорусским фронтом, который под его командованием успешно участвовал в Белорусской операции.

В Острове в проект «Улица Победы» вошла улица Рымара, названная в честь майора Тараса Степановича Рымара, чей батальон в июле 1944 года одним из первых ворвался в оккупированный немецкими захватчиками Остров и участвовал в освобождении города. Майор Рымар, кавалер двух орденов Красного знамени, орденов Александра Невского и Отечественной войны, погиб осенью того же года в боях за освобождение Прибалтики в возрасте 22 лет. По его завещанию он был похоронен в городе Острове. Здесь восстановили около 200 метров дорожного покрытия: выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров, замену бортового камня, ремонт съездов.

В Порховском районе приведены в порядок улица Орлова в Порхове и улица Аудрини в селе Полоное. На улице Орлова работы проведены на участке длиной 630 метров. Дорожники разобрали старое основание, провели устройство основания из песка и щебня, уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем. Улица носит имя Сергея Алексеевича Орлова (1908 - 1961) – одного из организаторов партизанского движения в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. В июле 1941 года назначен комиссаром 2-й партизанской бригады. Организовал 6 партизанских отрядов. Под его руководством партизаны уничтожили 375 фашистов и большое количество техники.

Протяженность отремонтированного участка улицы Аудрини составила 508 метров. Здесь проведена очистка поверхности дорожными машинами, разработан грунт, выполнен подстилающий слой из щебня, выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, укреплены обочины песчано-гравийной смесью. Улица Аудрини названа в честь латышской деревни Аудрини, которую в январе 1942 года фашисты сожгли дотла за оказание помощи раненым красноармейцам. Вместе с деревней было уничтожено все население: погибли 215 человек, в том числе 53 ребенка.

В Великолукском районе в рамках контрактов по содержанию дорог приведены в порядок улица 9 Мая в деревне Лычево, улицы Боченкова и Чайкиной в деревне Поречье. Выполнен ямочный ремонт, подсыпка щебеночно-песчано-гравийной смесью и грейдирование.

Еще на трех «Улицах Победы» в Псковской области - улице Раи Гавриловой в Опочке, улице Ветеранов в деревне Кошелевицы Плюсского района и улице Бундзена в поселке Дедовичи - ремонтные работы продолжаются.

Теги: #ремонт дорог #проект #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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