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В Сети появилось видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству показал видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова. Видео размещено в официальном телеграм-канале Псковской области.

Путепровод отремонтируют до 31 августа 2021 года. Соответствующий контракт подписали заказчик ремонта, управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), и подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Мостовое сооружение находится на 2-ом километре дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе. В феврале этого года путепровод закрыли для проезда в связи с аварийным техническим состоянием строения после дорожно-транспортного происшествия. Пролетное строение было повреждено при движении по Северному обходу грузовика с экскаватором на трале.

Цель ремонта состоит в полном восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния мостового сооружения. Для этого будет произведена замена 4 балок пролетного строения и локальный ремонт бетонных поверхностей балок. Видимые поверхности пролетного строения обработают специальным защитным составом. На мостовом полотне старое покрытие отфрезеруют, проведут гидроизоляцию проезжей части, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, подрядчик выполнит устройство деформационных швов, водосборных лотков, укрепит откосы конусов бетоном, отремонтирует тротуары и лестничные сходы, установит барьерное ограждение.

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Стоимость ремонта оценивается в 40,5 млн рублей. Финансирование работ осуществляется из областного бюджета.

Автомобильная дорога Псков – Ваулино – Торошино относится к IV технической категории. Длина участка ремонта составляет 92 метра, из них длина искусственного сооружения – около 54 метров.