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Движение автомобилей ограничат на улице Московской в Пскове с 11 ноября

Движение автомобилей временно ограничат на улице Московской в Пскове с 8.00 11 ноября в связи с работами по устранению утечки на сетях теплоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Дорога будет перекрыта от перекрестка с улицей Первомайской, на которой будет затруднено движение транспортных средств. Ожидается, что движение будет ограничено до 13 ноября.

Псковские тепловые сети приносят жителям города извинения за доставленные неудобства.