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«Дорстройсервис» отремонтирует дорогу в Палкинском районе в 2021 году

ООО «Дорстройсервис» стало победителем аукциона на право ремонта дороги Старый Изборск – Палкино - Остров на участке км 13+340 – км 20+105 в Палкинском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ценовое предложение - 97 млн 777 тыс. 42,19 рубля. Второе место заняла заявка ООО «ЭГЛЕ» с предложением 98 млн 329 тыс. 454,86 рубля.

Ремонтируется участок протяженностью 6,765 км. Ширина проезжей части – 7 метров, две полосы движения.

Завершить ремонт планируется до 16 июля 2021 года.

«Дорстройсервис» в 2020 году ремонтировал в Пскове Рижский проспект, улицу Рокоссовского, площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой, улицы Ипподромную, Металлистов, Петровской. В Острове отремонтированы улицы Пригородная, Балтийская и Рымара. Организация выполняла ремонт дорог Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе, Родина - Наволок в Псковском районе и других объектов.