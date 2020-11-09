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Власти безрезультатно стараются получить деньги на реконструкцию Троицкого моста в Пскове

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству старается получить деньги на реконструкцию Троицкого (Советского) моста в Пскове по нескольким федеральным программам. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе пресс-конференции 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Пока результатов нет», - констатировал он. Борис Елкин напомнил, что врио главы Минтранса РФ назначен Александр Нерадько. «Будем работать с новым руководством и просить финансирование», - сказал председатель комитета.

Также Борис Елкин рассказал, что до конца 2021 года будет вестись разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ольгинского моста в Пскове. «Без федерального финансирования сделать Ольгинский мост не сможем», - добавил он.