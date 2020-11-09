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Посетителям УК на улице 128-й Стрелковой дивизии не разрешили поворачивать налево

Посетителям управляющей компании, которая находится на улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове, не разрешили поворачивать налево. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 11 ноября городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение по изменению дорожной разметки в районе дома №13.

Предлагалось исправить сплошную разметку на прерывистую, разрешив поворот налево к управляющей компании при движении со стороны улицы Вокзальной.

Предложение сочли нецелесообразным, поскольку выполнение левого поворота будет мешать движению, и безопаснее будет развернуться на площади Героев-десантников. Большинством голосов оно было отклонено.